A Milli Futbol Takımı Atatürk'ü andı

yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir anma töreni düzenledi.

Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı törende tüm ekip 10 Kasım için özel olarak hazırlanan, sırtlarında Atatürk'ün el yazısı formunda isimlerinin yer aldığı formalarıyla hazır bulundu. Saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.