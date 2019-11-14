A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta bulunan Cengiz'in pasında defanstan seken topu alan Burak Yılmaz'ın son çizgiye inmeden uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp taca gitti.

61. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cengiz'in kaleyi cepheden gören yerden yaptığı vuruşta defansa da seken meşin yuvarlağı kaleci Halldorsson kontrol etti.

62. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Burak'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

63. dakikada Umut'un pasında topu alan Ozan'ın ceza yayı civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza yayı sağ tarafından çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Halldorsson'da kaldı.

73. dakikada Cengiz ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan'ın yerden vuruşunda kaleci Halldorsson meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada sol taraftan Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe atışında arka direkte bulunan Magnusson'un kafa vuruşunda Merih meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan uzaktan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Ömer Bayram dk. 90+4 ?), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder (Yusuf Yazıcı dk. 81 ?), Hakan Çalhanoğlu (Kaan Ayhan dk. 87 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Enes Ünal, Ozan Kabak, Deniz Türüç, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İzlanda: Halldorsson, Victor Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Ari Skulason (Anderson dk. 85 ?), Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson, Traustason (Magnusson dk. 63), Kolbeinn Sigthorsson, Finnbogason (Arnor Sigurdsson dk. 24)

Yedekler: Kristinsson, Jonsson, Hermannsson, Fjoluson, Ingason, Fridjonsson, Eyjolfson, Thrandarson

Teknik Direktör: Erik Hamren

Sarı kartlar: Şenol Güneş, Ozan Tufan, Okay, Zeki (Türkiye), Traustason, Kolbeinn Sigthorsson (İzlanda)