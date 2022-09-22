A Milli Futbol Takımı, B Ligi'ne yükseldi

Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 13 yaptı ve son maçlar öncesinde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Enes Ünal'ın kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı çeldi.

61. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında arka direkte Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda Lars Gerson son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

69. dakikada Florian Bohnert'in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Gerson Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

87. dakikada sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası dışında bulunan Zeki Çelik topu İsmail Yüksek'e indirdi. İsmail'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

90+4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Eduard Beitinger

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü (Tolga Ciğerci dk. 46), Eren Elmalı, Cengiz Ünder (Yunus Akgün dk. 79), Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 80), Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Serdar Dursun dk. 73), Enes Ünal, Halil Dervişoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 46)

Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Gürler

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot (Lars Gerson dk. 46), Martins (Florian Bohnert dk. 53), Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill (Timothe Rupil dk. 75), Gerson Rodrigues (Aldin Skenderovic dk. 85 ?), Sinani

Yedekler: Ralph Schon, Eldin Latik, Enes Mahmutovic, Alessio Curci, Eric Veiga, Michael Omosanya, Maurice Deville, Diogo Pimentel

Teknik Direktör: Luc Holtz

Goller: Cengiz Ünder (dk. 16 pen.), Chanot (dk. 39 k.k.), İsmail Yüksek (dk. 87) (Türkiye), Martins (dk. 8), Sinani (dk. 37), Gerson Rodrigues (dk. 69) (Lüksemburg)

Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Türkiye), Martins (Lüksemburg)