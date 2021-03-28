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A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3.

maçında 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Norveç maçında forma giyen futbolculara rejenerasyon programı uygulandı.


Milliler, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00'de Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapacak.

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