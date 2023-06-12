A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde karşılaşacağı Letonya maçı hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sabah antrenmanında iki grup halinde fitness salonuna gelen milliler, burada kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, akşam gerçekleştirilen saha çalışmasında ise ısınmanın ardından sırasıyla, dar alan oyunları, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde çift kale maç yapıldı.

İzinli olan Hakan Çalhanoğlu antrenmanda yer almazken, sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, kendisi için hazırlanan bireysel tedavi ve idman programı dâhilinde çalışmasını gerçekleştirdi.

Dün akşam oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer alan İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ise rejenerasyon çalışması yaptı. A Milli Takımın bu akşamki çalışmasını Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi. Antrenmanın başında futbolcular, Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanan e-Milli Takım oyuncularını alkışlarla kutladı ve kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Ay-Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla devam edecek.