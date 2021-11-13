A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz son oynanan Letonya maçının 11'ine göre Cebelitarık karşısında 2 değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz ilk milli maçında 11'de görev aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cebelitarık ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynadıkları Letonya maçının 11'ine göre Cebelitarık karşısında 2 değişiklik yaptı. Kuntz, Berat Özdemir ve Cengiz Ünder'in yerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi. Alman teknik adam, 11'de görev verdiği futbolculara bakıldığında, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz ilk maçında 11

Aday kadroya çağrılan Cengiz Ünder ile Ozan Tufan sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Cengiz Ünder'in yerine daha sonra kadroya Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz dahil edilmişti. Genç futbolcu ilk milli maçında Kuntz tarafından 11'de görevlendirildi.

Baldırındaki sakatlığından dolayı son antrenmanlarda yer almayan Abdülkadir Ömür ise yedeklerde yer aldı.

Milliler, Cebelitarık karşısına; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Mert Müldür, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan bekledi.

Dev Türk Bayrağı açıldı

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Cebelitarık karşılaşmasında yaklaşık 10 bin üzerinde taraftar statta yer aldı. Taraftarlar mücadele öncesinde yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek oldu. Mücadele öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı açıldı.