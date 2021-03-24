İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Futbol Takımı'nda Eren Şafak'ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım Analiz Sorumlusu Eren Şafak’ın doğum günü Milli Takım kampında pasta kesilerek kutlandı.

A Milli Takım Analiz Sorumlusu Eren Şafak'ın doğum günü Milli Takım kampında pasta kesilerek kutlandı.


A Milli Takım analiz sorumlusu Eren Şafak'ın 38. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, idari ve teknik personel ile futbolcuların katıldığı kutlamada konuşan Eren Şafak, kendisi için en büyük hediyenin bu akşamki karşılaşmadan elde edilecek galibiyet olduğunu söyledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.