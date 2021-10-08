A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz ilk sınavında

Alman teknik adam ilk kez kadroya alınan Berat Özdemir'e 11'de görev verdi. Son dönemde kadroya çağırılmayan Serdar Aziz ile Caner Erkin de Norveç karşısında 11'de başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Norveç ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçen Alman hoca Stefan Kuntz ilk sınavını Norveç karşısında veriyor. Kuntz son dönemde Milli Takım kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ile Caner Erkin'e 11'de şans verdi. İlk kez kadroya dahil edilen Berat Özdemir mücadeleye 11 başladı. İlk kez kadroya davet edilen diğer futbolcular Berkan Kutlu ile Serdar Dursun ise yedekler arasında bulunuyor.

Millilerde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezasından dolayı kadroda yer almadı.

Ay-yıldızlılar mücadeleye Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Serdar Aziz, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz, Berkan Kutlu, Abdülkadir Ömür, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun bekledi.

Millilere tam destek

Norveç karşısında taraftarlar A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Korona virüs pandemisi sağlık protokolleri doğrultusunda stadyum kapasitesinin yüzde 50 taraftarlar alınırken, ay-yıldızlı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Yaklaşık 24 bin taraftar tribünde yer aldı.