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A Milli Futbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA aralık ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 1443 puanla 39.

sıradaki yerinde kaldı. Listenin zirvesinde yine Belçika yer alırken, ikinci Fransa ile üçüncü Brezilya yerini korudu.


FIFA aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Buna göre ilk 10 sırada değişlik yaşanmadı. Belçika liderliğini sürdürürken, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı ise yerini korudu. Milliler 1443 puanla 39. sırada yer aldı.


Listede en fazla düşüşü 159'dan 162. sıraya gerileyen Barbados yaşarken, en fazla yükselişi ise 180'dan 177'e çıkan Guyana yaptı.


FIFA aralık ayı dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan ülkeler ve puanları şöyle:



1- Belçika: 1727


2- Fransa: 1726


3- Brezilya: 1676


4- Hırvatistan: 1634


5- İngiltere: 1631


6- Portekiz: 1614


7- Uruguay: 1609


8- İsviçre:1599


9- İspanya: 1591


10- Danimarka: 1589

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