A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Fransa

maçında yarın Konya'da Fransa ile mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak. Grupta geride kalan iki maçta Fransa 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, milliler ise aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar müsabakayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

4 kez karşılaştı

Ay-yıldızlılar, Fransa ile bugüne kadar 1'i resmi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Milli Takım, tek resmi maçını 2003 yılındaki Konfederasyonlar Kupası'nda oynadı ve 3-2 kaybetti. Milliler geride kalan 4 müsabakada da rakibine yenildi.

Şenol Güneş yönetiminde 4'te 4

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından milliler yenilgi yüzü görmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet aldı ve 10 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü. Ay-yıldızlılar bu süreçte Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ve Arnavutluk'u, hazırlık maçlarında da Yunanistan ve Özbekistan'u mağlup etme başarısı gösterdi.

Düdük Damir Skomina'da

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.

Türkiye'nin kadrosu

Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadrodan Cenk Tosun, Ozan Kabak ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Fransa'nın kadrosu

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille)

Defans: Lucas Digne (Everton), Clement Lenglet (Barcelona) Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard (Stuttgart), Leo Dubois (Lyon), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Kurt Zouma (Everton)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Florian Thauvin (Marsilya), Thomas Lemar (Atletico Madrid)

Öte yandan Fransa'da orta saha oyuncusu N'Golo Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarılmıştı.