A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ceyhun Yıldızoğlu'na emanet

27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.

Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıracak isim belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu, başantrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu'na getirildiğini resmi siteden açıkladı. Yıldızoğlu, 2008-2015 yılları arasında da A Milli Kadın Takım Başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.

Ceyhun Yıldızoğlu Kimdir?

1967 Eskişehir doğumlu olan Ceyhun Yıldızoğlu, antrenörlük kariyerine 1990 yılında Botaşspor altyapısında başladı. 1992-1993 sezonunda A takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen başarılı teknik adam, 2007-2008 sezonunda ise Botaşspor'dan ayrılarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve iki sezon boyunca bu takımda görev yaptı. 2010-2012 yıllarını Galatasaray Medical Park'ta tamamlayan tecrübeli antrenör, 2013-2014 sezonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Botaşspor'a geri dönen Ceyhun Yıldızoğlu, 2017-2018 sezonu öncesinde ise Çukurova Basketbol ile anlaştı.

Altyapı Milli Takımlarında görev yapmasının yanı sıra, 2008-2015 yılları arasında A Milli Kadın Takım Başantrenörlüğü görevinde de bulunan Yıldızoğlu, 2011 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2013 yılında düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya sevinci yaşadı. Ceyhun Yıldızoğlu ayrıca, 2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları'nda ve 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takım'ın da başantrenörlüğü görevini üstlendi.