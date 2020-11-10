İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, vefatının 82.

yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için antrenman öncesinde anma töreni düzenledi.


FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarını sürdürürken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü nedeniyle antrenman öncesinde bir seremoni yaptı. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki törene, sporcuların yanı sıra teknik ve idari heyet de katıldı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken Türk bayrağı ile de poz verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.