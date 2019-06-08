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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'u mağlup etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus’u 76-56’lık skorla yendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 76-56'lık skorla yendi.


Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi. Letonya'nın Riga kentinde oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-28 önde kapatan milliler, maçtan da 76-56'lık skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılarda Olcay Çakır Turgut ve Cansu Köksal 11'er sayıyla çift hanelere ulaşırken, Asena Yalçın ile Pelin Derya Bilgiç de 8'er sayı kaydetti.


Bu mücadele ile beraber Letonya'daki hazırlık sürecini tamamlayan Milli Takım, 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek.

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