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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.


FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Arnavutluk ve Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 20 Kasım Pazar günü Mersin'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerin üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabakada Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak.


A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:



İdari ve Teknik Kadro


Yasemin Horasan - Takım Menajeri - TBF


Orhan Demirel - Takım İdarecisi - TBF


Ekrem Memnun - Başantrenör - TBF


Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör


Nevriye Yılmaz - Yardımcı Antrenör - İstanbul Üniversitesi


Can Alyüz - Yardımcı Antrenör - Galatasaray


Turgay Aslanyürek - Atletik Performans Antrenörü


Berhan Bayram - Doktor


Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen


Seren Akıncı Özdurulmuş - Spor Psikoloğu


Merve Yıldız Bayraktar - Fizyoterapist


Betül Akyünci - Fizyoterapist - Beşiktaş


İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe


Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF



Sporcu ladrosu


Melis Gülcan - Botaş


Sevgi Uzun - Botaş


Gökşen Fitik - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


Kuanitra Holingsvorth - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


Bahar Çağlar Ökten - Emlak Konut


Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe


Merve Aydin - Fenerbahçe


Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe


Elif İstanbulluoğlu - Fenerbahçe


Pelin Derya Bilgiç - Galatasaray


Meltem Yıldızhan - Galatasaray


Teaira Zyaire Mccovan - Galatasaray


İlayda Güner - Nesibe Aydın


Feride Şevval Akalan - Nesibe Aydın


Tuğçe Canıtez - Hatay BŞB


Tilbe Şenyürek - AZS AJP Gorzow Wielkopolski

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