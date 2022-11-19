A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Arnavutluk ve Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 20 Kasım Pazar günü Mersin'de toplanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerin üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabakada Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:

İdari ve Teknik Kadro

Yasemin Horasan - Takım Menajeri - TBF

Orhan Demirel - Takım İdarecisi - TBF

Ekrem Memnun - Başantrenör - TBF

Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör

Nevriye Yılmaz - Yardımcı Antrenör - İstanbul Üniversitesi

Can Alyüz - Yardımcı Antrenör - Galatasaray

Turgay Aslanyürek - Atletik Performans Antrenörü

Berhan Bayram - Doktor

Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen

Seren Akıncı Özdurulmuş - Spor Psikoloğu

Merve Yıldız Bayraktar - Fizyoterapist

Betül Akyünci - Fizyoterapist - Beşiktaş

İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe

Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF

Sporcu ladrosu

Melis Gülcan - Botaş

Sevgi Uzun - Botaş

Gökşen Fitik - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Kuanitra Holingsvorth - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

Bahar Çağlar Ökten - Emlak Konut

Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe

Merve Aydin - Fenerbahçe

Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe

Elif İstanbulluoğlu - Fenerbahçe

Pelin Derya Bilgiç - Galatasaray

Meltem Yıldızhan - Galatasaray

Teaira Zyaire Mccovan - Galatasaray

İlayda Güner - Nesibe Aydın

Feride Şevval Akalan - Nesibe Aydın

Tuğçe Canıtez - Hatay BŞB

Tilbe Şenyürek - AZS AJP Gorzow Wielkopolski