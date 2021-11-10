A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, bu penceredeki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'nde Polonya'yı konuk edecek.

10. randevu

Türkiye ile Slovenya bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez parkeden galip ayrıldı. Slovenya ise 6 kez kazanan taraf oldu. İki takım son olarak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı. 17 Haziran 2021 tarihinde Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynanan mücadeleyi Slovenya 72-47'lik skorla kazandı.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında, üçüncü pencere ise 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçlarının İsrail'in Tel Aviv ve Slovenya'nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.