A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı yapacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan hazırlık kampı devam ediyor. Çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Milliler, 11 Temmuz'da Arnavutluk'a giderek bu ülkeyle iki hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşma 12 Temmuz'da Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da saat 19.00'da yapılacak. İkinci müsabaka ise 15 Temmuz'da Tiran'da Selman Stermasi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Milli Takım, 16 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.

Aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Selda Akgöz (ALG Spor), İrem Pehlivan (Kayseri Gençler Birliği)

Defans: Gülbin Hız (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Medine Erkan (ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Beyza Kocatürk (Fatih Vatan Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen), Ece Tekmen (ALG Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Lalia Storti (AS Saint Etienne), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ecem Cümert (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), Meryem Mas (DFCO Dijon), Elanur Polat (Sparta Rotterdam)

Forvet: Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), İrem Üstün (FC ST. Pauli)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası