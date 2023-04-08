A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü 5. dakikada Busem Şeker attı. İki ülke 11 Nisan'da bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 12 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.

Stat: Dalgha Arena

Hakemler: Teona Sturua, Khatuna Maisuradze, Ketevan Qaiparaşvili

Azerbaycan: Aytaj Sharifova, Diana Mammadova, Zhala Mahsimova (Nargiz Hajiyeva dk. 65), Nigar Mirzalyeva, Esra Manya, Mana Mollayeva (Vusala Hajiyeva dk. 65), Sevinc Jafarzade, Kristina Bakarandze, Nazlıcan Parlak (Kamilla Mammadova dk. 86 ?), Peritan Bozdağ (Firangiz Teymürova dk. 86 ?), Yeliz Acar (Sona Rahimova dk. 90 ?)

Türkiye: Selda Akgöz (Gamzenur Yaman dk. 25), Didem Karagenç (İlayda Civelek dk. 46), Kezban Tağ, Gülbin Hız, Ece Tekmen, Emine Ecem Esen (Eda Karataş dk. 80), Busem Şeker (Büşra Kuru dk. 80 ?), Elif Keskin (Arzu Karabulut dk. 46), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu, Kader Hançar (Yağmur Uraz dk. 16)

Gol: Busem Şeker (dk. 5) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mana Mollayeva (Azerbaycan), Nazlıcan Parlak, İlayda Civelek, Arzu Karabulut (Türkiye)