A Milli Kadın Hentbol Takımı, Büyük Britanya'yı 39-14 mağlup etti

Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ilk maçı 39-14'lük skorla kazandı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 20.00'de oynanacak.

Turu'nda Büyük Britanya ile karşılaştı. THF Spor Salonu'nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 7-5 ve ilk 20 dakikası 15-7 Milli Takımımızın üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı Milliler 23-7'lik skorla önde kapattı.

Karşılaşma öncesi A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın efsane oyuncularından Yeliz Yılmaz'a Türk hentboluna katkılarından dolayı THF Başkanı Uğur Kılıç tarafından ödül verildi. Karşılaşmanın rövanş maçı da yarın saat 20.00'de yine Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak.

Milliler tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7-8 Nisan ve 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.