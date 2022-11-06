İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Büyük Britanya'yı yenerek üst tura yükseldi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1.

Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ikinci maçı da 44-16'lık kazanarak ikinci tura yükseldi.


THF Spor Salonu'nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 8-3 ve ilk 20 dakikası 15-6 millilerin üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı da ay-yıldızlılar 21-7'lik skorla önde kapattı.


Milli Takım, Ankara THF Spor Salonu'nda dün oynanan ilk maçı 39-14'lük skorla kazanmıştı.


A Milli Kadın Hentbol Takımı, 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde Play-off maçı oynayacak. Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.