A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 25-24 mağlup etti.

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yaptı. Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde kapatan ay-yıldızlılar, maçı da 25-24'lük skorla kazandı.

Karşılaşma maçı öncesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden milli oyuncu Cemal Kütahya, oğlu Çınar Kütahya, Metin Muhacir ve vatandaşlar için saygı duruşu yapıldı. Milli Takım THF Spor Kompleksi'nde 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Kuzey Makedonya ile bir maç daha yapacak.