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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü ayağında Bangkok’ta oynadığı ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.



FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağı olan Tayland'daki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'ya setlerde 3-2 kaybetti. Milliler, Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasına mağlubiyetle başladı. Ay-yıldızlı takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu.


Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını yarın saat 16.30'da ev sahibi Tayland karşısında oynayacak.


Salon: Hua Mak


Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Pawel Burkiewicz (Polonya)


Japonya: Matsui, Nishida, Miyabe, Nagaoka, Ishikawa, Yamada, Fukudome (L) (Irisawa, Araki, Wada, Hayashi, Seki, Inoue)


Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Gizem (L) (Cansu, Derya, İlkin)


Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9


Süre: 2 saat 19 dakika

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