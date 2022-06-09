A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yunanistan ile yaptığı ikili kamp sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarının İzmir etabını tamamladı.

Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarına İzmir'de tüm hızıyla sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Yunanistan Milli Takımı ile yaptığı ikili hazırlık kampı sona erdi.

Milliler, üçüncü hazırlık maçında sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milliler, Akdeniz Oyunları hazırlıklarına bu hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam edecek. Kadın Milli Takımı, 14-15-16 Haziran 2022 tarihlerinde Yunanistan ile hazırlık maçları oynayacak.

Türkiye - Yunanistan: 4-0

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Uğur Kovan

Türkiye: Tutku Burcu, Ezgi, Emine, Buket, İdil, Yasemin Yıldırım, Buse Kayacan (L) (Buse Ünal, Aslıhan, Melis (L), Ayçin, Zeynep Sude, Yasemin Özel, Yaprak)

Yunanistan: Genitsaridi, Tsioga, Tsitsigianni, Spanou, Tontai, Konstantinidou, Maniatogianni (L), Xanthopoulou (L) (Nikologianni, Klepkou, Chatziefstratiadou, P.Xanthopoulou,Terzoglou)

Setler: 25-19, 25-22, 26-24, 25-22

Süre: 1 saat 48 dakika (25,27,30,26)