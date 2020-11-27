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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci torbada

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.


FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminde ülkelerin hangi torbalarda yer alacağını açıkladı. Buna göre Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak. UEFA üyesi 55 ülkeni katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de online gerçekleştirilecek.


Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şöyle:



1. Torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda


2. Torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya


3. Torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya


4. Torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg


5. Torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra


6. Torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

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