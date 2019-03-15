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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.


A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.


A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:



Kaleciler


Mert Günok (Medipol Başakşehir)


Muhammed Şengezer (Bursaspor)


Uğurcan Çakır (Trabzonspor)


Sinan Bolat (Royal Antwerp)



Savunma


Gökhan Gönül (Beşiktaş)


Zeki Çelik (LOSC Lille)


Çağlar Söyüncü (Leicester City)


Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)


Merih Demiral (Sassuolo)


Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)


Emre Taşdemir (Galatasaray)



Orta saha


Deniz Türüç (Kayserispor)


Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)


Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)


Dorukhan Toköz (Beşiktaş)


Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İrfan Kahveci (Medipol Başakşehir)


Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)


Mehmet Topal (Fenerbahçe)


Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)


Okay Yokuşlu (Celta Vigo)


Yunus Mallı (Wolfsburg)


Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)


Güven Yalçın (Beşiktaş)


Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet


Burak Yılmaz (Beşiktaş)


Cenk Tosun (Everton)

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