A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla da başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Mert Günok (Beşiktaş)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Zeki Çelik (AS Roma)

Onur Bulut (Beşiktaş)

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Cenk Özkacar (Valencia)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Cengiz Ünder (Olympique Marsilya)

Arda Güler (Fenerbahçe)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Mehmet Can Aydın (Schalke 04)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet

Cenk Tosun (Beşiktaş)

Enes Ünal (Getafe)

Umut Nayir (Ümraniyespor)