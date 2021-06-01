A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı.

A Milli Takım, Antalya'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlıların, Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Gine maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya Mahmut Tekdemir katılmazken, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.

Milliler, yarın saat 12.00'de THY'ye ait özel uçakla Almanya'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Çarşamba günü Paderborn kentinde Moldova ile yapacak.