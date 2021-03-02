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A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.


A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.


Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

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