A Milli Takım, Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile karşılacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

A Milli Takım'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.