A Milli Takım, Ermenistan ve Hırvatistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 25 Mart'ta Erivan'da, Hırvatistan ile 28 Mart'ta Bursa'da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarına başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ve ilk antrenmanını burada gerçekleştiren milliler, Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde basına açık olarak çalıştı.

İdmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Dün lig maçlarına oyuncular salonda çalıştı. Abdülkerim Bardakcı, ağrıları olduğu için bugün yapılan idmana katılmadı.

Öte yandan Dorukhan Toköz, Teknik Direktör Stefan Kuntz'un izniyle milli takım kampında diğer oyuncular ile birlikte idmana çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı takip etti.