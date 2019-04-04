A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi

sıraya çıktı.

A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 elemelerinde karşılaştığı Arnavutluk ve Moldova maçlarını kazanarak, bin 457 puana ulaşıp, iki basamak yükseldi ve 39. sıraya çıktı.

FIFA sıralamasında Belçika liderliğini sürdürürken, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kaldı. Türkiye'nin EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden İzlanda 40, Arnavutluk 62, Andorra 134, Moldova ise 171. sırada kendine yer buldu.

FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 14 Haziran'da duyuracak.