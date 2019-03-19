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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.


A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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