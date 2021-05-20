A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020'de yer alacak olan A Milli Takım turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya'da devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

İrfan Can Kahveci düz koşu ile antrenmana tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün gece katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.

A Millilerimiz, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.