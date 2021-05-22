A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Millİ Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ay-yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

A milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.