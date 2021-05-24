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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya’da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor.

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü kampa katıldı.


A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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