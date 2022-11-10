A Milli Takım kadrosuna 4 yeni isim

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Belirlenen kadroda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. Açıklanan aday kadroda Arda Güler, Samet Akaydın, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez davet edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler

Altay Bayındır

Doğan Alemdar

Uğurcan Çakır

Defans

Onur Bulut

Zeki Çelik

Cenk Özkaçar

Çağlar Söyüncü

Merih Demiral

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Tayyip Sanuç

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Orta saha- forvet

Cengiz Ünder

Emre Mor

İrfan Can Kahveci

Arda Güler

Berkay Özcan

Emirhan İlkhan

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Deniz Türüç

Doğukan Sinik

Kerem Aktürkoğlu

Cenk Tosun

Enes Ünal

Umut Bozok