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A Milli Takım kadrosuna 4 yeni isim

A Milli Futbol Takımı’nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Belirlenen kadroda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı.


A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. Açıklanan aday kadroda Arda Güler, Samet Akaydın, Emirhan İlkhan ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez davet edildi.


A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:



Kaleciler


Altay Bayındır


Doğan Alemdar


Uğurcan Çakır



Defans


Onur Bulut


Zeki Çelik


Cenk Özkaçar


Çağlar Söyüncü


Merih Demiral


Ozan Kabak


Samet Akaydın


Tayyip Sanuç


Eren Elmalı


Ferdi Kadıoğlu



Orta saha- forvet


Cengiz Ünder


Emre Mor


İrfan Can Kahveci


Arda Güler


Berkay Özcan


Emirhan İlkhan


Hakan Çalhanoğlu


İsmail Yüksek


Orkun Kökçü


Salih Özcan


Deniz Türüç


Doğukan Sinik


Kerem Aktürkoğlu


Cenk Tosun


Enes Ünal


Umut Bozok

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