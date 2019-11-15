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A Milli Takım kadrosunda değişiklik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı garantileyen A Milli Takım’da Andorra maçı öncesi kadroda değişikliğe gidildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'da Andorra maçı öncesi kadroda değişikliğe gidildi.


EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Buna göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.

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