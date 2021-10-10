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A Milli Takım, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yarın akşam Letonya’ya konuk olacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Daugava Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın akşam Letonya'ya konuk olacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Daugava Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Aday kadroda yer alan bütün futbolcuların yer aldığı, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasına geçildi. Son bölümde ise Letonya maçının taktiği üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılar, Türkiye'nin tarihinde A Milli düzeyde oynayacağı 600. maçın Letonya karşılaşmasına denk gelmesi sebebiyle idman öncesinde teknik heyetin, futbolcuların ve personelin bir arada bulunduğu bir anı fotoğrafı çektirdi.


Öte yandan millilerin bu akşamki antrenmanını T.C. Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul ve T.C. Helsinki Büyükelçisi Vakur Erkul, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Y. Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

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