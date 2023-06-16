İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Takım, Letonya maçının hazırlıklarını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki üçüncü maçında bu akşam Riga’da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Riga’daki LNK Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Riga'daki LNK Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Riga'daki LNK Spor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma, ter idmanı şeklinde geçti.


TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da antrenmanı takip etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.