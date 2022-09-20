A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarını sürdürdü

Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg'u konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dizinde sakatlığı bulunan Merih Demiral antrenmanda yer almadı. Uçak programları nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almayan Ozan Kabak, Enes Ünal, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü, dün akşam kampa katıldı ve sabah idmanında takımla çalıştı. Dün salonda çalışan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da takımla birlikte çalıştılar.

Stefan Kuntz, idman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı ve kalan 2 maçı da gol yemeden kazanmalarını istedi. İdman ısınma koşularıyla başladı ve ardından istasyon çalışması gerçekleşti. Pas çalışmasının ardından top kapma idmanı gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalıştı. İdmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi. Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.