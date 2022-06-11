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A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi’nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.


Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde, Lüksemburg Futbol Federasyonu'nun tesislerindeki çalışma, ter idmanı şeklinde yapıldı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da ay-yıldızlıların idmanını takip etti.

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