A Milli Takım, Riga'da

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkenin başkenti Riga'ya gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı.

Ay-yıldızlıları Riga'da karşılayan bir grup taraftar da oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirdi. Milliler, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, yarın saat 18.15'te maçın oynanacağı Skonto Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, yine bu tesiste saat 19.00'da maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.