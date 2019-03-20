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A Milli Takım, Riva'daki son çalışmasını yaptı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, yarın bu ülkeye yapacağı seyahat öncesi Riva’da son antrenmanını yaptı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, yarın bu ülkeye yapacağı seyahat öncesi Riva'da son antrenmanını yaptı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda aday kadrodaki tüm futbolcular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışma ile devam etti. Son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de antrenmanı saha kenarından takip etti.


Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.25'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek. A Milliler, buradan da kara yoluyla İşkodra kentine geçecek.


Millier, maçın son provasını aynı gün TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, antrenman öncesinde TSİ 20.30'da stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

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