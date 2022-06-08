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A Milli Takım salonda çalıştı

A Milli Takım, Lüksemburg maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.


UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Takım, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı. A Millîler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı. A Milli Takım, yarın saat 17.00'de (TSİ 18.00) Prens Henri Stadyumu'nda (Stade Prince Henri) yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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