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A Milli Takım'a Portekizli hakem

UEFA Uluslar Ligi’nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas’ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.


A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

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