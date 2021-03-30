A Milli Takım'da 2 değişiklik

Dünya Kupası Eleme mücadelesinde Letonya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleşti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayan A Milli Takım'da ilk 11'de 2 değişiklik yaşandı. Kaan Ayhan yerine ilk 11'de Ozan Kabak'a şans veren Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte de Umut Meraş'ın yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü. A Milli Takım, Letonya karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."