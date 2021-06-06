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A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu

A Milli Takım futbolcularının EURO 2020’de giyeceği formalarda yazacak isimler ve numaraları açıklandı.

A Milli Takım futbolcularının EURO 2020'de giyeceği formalarda yazacak isimler ve numaraları açıklandı.


UEFA EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda oyuncuların formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.


Milliler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:



1- Mert


2- Zeki Çelik


3- Demiral


4- Çağlar


5- Okay


6- Ozan


7- Cengiz Ünder


8- Dorukhan


9- Karaman


10- Çalhanoğlu


11- Yusuf Yazıcı


12- Altay


13- Umut


14- Taylan


15- Ozan Kabak


16- Enes


17- Burak


18- Rıdvan


19- Orkun


20- Abdülkadir


21- Kahveci


22- Kaan


23- Uğurcan


24- Kerem


25- Mert Müldür


26- Dervişoğlu

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