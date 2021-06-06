A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu

A Milli Takım futbolcularının EURO 2020'de giyeceği formalarda yazacak isimler ve numaraları açıklandı.

UEFA EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda oyuncuların formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.

Milliler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:

1- Mert

2- Zeki Çelik

3- Demiral

4- Çağlar

5- Okay

6- Ozan

7- Cengiz Ünder

8- Dorukhan

9- Karaman

10- Çalhanoğlu

11- Yusuf Yazıcı

12- Altay

13- Umut

14- Taylan

15- Ozan Kabak

16- Enes

17- Burak

18- Rıdvan

19- Orkun

20- Abdülkadir

21- Kahveci

22- Kaan

23- Uğurcan

24- Kerem

25- Mert Müldür

26- Dervişoğlu