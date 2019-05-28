A Milli Takımda hazırlıklar sürüyor

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan ve 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Belek bölgesindeki kamp çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğindeki bireysel idmanlarını sürdürdü.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Soğuma ve açma-germe egzersizlerinin ardından idman sona erdi. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.