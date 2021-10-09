İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Takımı Riga'da

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki sekizinci maçında 11 Ekim’de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, Riga’ya gitti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki sekizinci maçında 11 Ekim'de deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, Riga'ya gitti.


Yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Riga Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım kafilesini apronda T.C. Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul ve beraberindeki heyet karşıladı. Letonya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, terminal çıkışında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculara çiçek verdi.


A Milli Takım, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti ve yarın yapılacak antrenman öncesi istirahate çekildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.