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A Milli Takım'ın 30 kişilik kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya’da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya'da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.


A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde Antalya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. A Milli Takım kadrosu şu şekilde:


KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan


DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz


ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu


FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

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