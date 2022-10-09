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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nın eleme grupları belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.


Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:



D GRUBU


Hırvatistan


Galler


Ermenistan


TÜRKİYE


Letonya



A GRUBU


İspanya


İskoçya


Norveç


Gürcistan


Güney Kıbrıs Rum Kesimi



B GRUBU


Hollanda


Fransa


İrlanda Cum.


Yunanistan


Cebelitarık



C GRUBU


İtalya


İngiltere


Ukrayna


Kuzey Makedonya


Malta



E GRUBU


Polonya


Çekya


Arnavutluk


Faroe Adaları


Moldova



F GRUBU


Belçika


Avusturya


İsveç


Azerbaycan


Estonya



G GRUBU


Macaristan


Sırbistan


Karadağ


Bulgaristan


Litvanya



H GRUBU


Danimarka


Finlandiya


Slovenya


Kazakistan


Kuzey İrlanda


San Marino



I GRUBU


İsviçre


İsrail


Romanya


Kosova


Belarus


Andorra



J GRUBU


Portekiz


Bosna Hersek


İzlanda


Lüksemburg


Slovakya


Liechtenstein

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