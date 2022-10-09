A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:

D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

TÜRKİYE

Letonya

A GRUBU

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU

Hollanda

Fransa

İrlanda Cum.

Yunanistan

Cebelitarık

C GRUBU

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Malta

E GRUBU

Polonya

Çekya

Arnavutluk

Faroe Adaları

Moldova

F GRUBU

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

Estonya

G GRUBU

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

Bulgaristan

Litvanya

H GRUBU

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

Kuzey İrlanda

San Marino

I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus

Andorra

J GRUBU

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

Slovakya

Liechtenstein