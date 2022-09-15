A Milli Takım'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden tanıtıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları görücüye çıktı. 'Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana' mesajıyla sunulan tanıtım; yeni sezon forma tasarımı, kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra, Türkiye'nin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınıp yeniden yorumlandı. İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanıldı. Kırmızı-beyaz olan ulusal renklerin kullanıldığı formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk Bayrağı konumlandırıldı. Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni yer aldı. Dış saha formasının göğüs kısmında ise şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

2023 Türkiye Milli Takım forma koleksiyonu bugün itibariyle TFF resmi kanalları aracılığıyla erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül tarihinde ise genel satışa sunulacak.